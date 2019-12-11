Сенников: «Локомотиву» свою позицию не улучшить, но нужно биться за престиж

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 11 декабря, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнётся в 23:00 мск.
«Своих позиций в группе «Локомотиву» не улучшить. Клуб должен биться за свой престиж. Игроки должны мечтать сыграть против любого соперника из группы «железнодорожников» и показать максимум своих возможностей. Это индивидуальный вызов для каждого. Клубу нужно играть достойно в любой ситуации, тем более за каждое очко в Лиге чемпионов дают денежные бонусы. Главный козырь «Локомотива» в том, что игроки хотят сыграть как можно лучше, чтобы их заметили в Европе.
У молодых Куликова и Тугарева неизвестно как сложится карьера, но если удастся сыграть против «Атлетико», это запомнится на всю жизнь. Они захотят себя проявить. У «Локомотива» нет особого выбора. Все должны объединиться — и молодые, и опытные ради достижения результата», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 11 декабря 2019
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