«Атлетико» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 11 декабря, состоится еврокубковый матч между командами «Атлетико» и «Локомотив». Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои. Его ассистентами будут Дьёрдь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.

«Атлетико» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Ювентус» и «Байер».

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов.