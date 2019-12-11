«Атлетико» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 11 декабря, состоится еврокубковый матч между командами «Атлетико» и «Локомотив». Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои. Его ассистентами будут Дьёрдь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.
«Атлетико» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Ювентус» и «Байер».
Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
- 11 декабря 2019
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