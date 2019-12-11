Хёведес: в 20 лет было очень стыдно водить дорогой автомобиль

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал о своём становлении, а также о материализме молодых игроков.
«Я многому научился в юношеской команде „Шальке“ под руководством Норберта Эльгерта. Он научил меня брать на себя ответственность, поступать решительно. Он учил игроков не только футболу, но и давал нам понимание о настоящих ценностях.
В переходный период из юношей в профессионалы материализм стал одной из самых важных тем для разговоров в раздевалке. Помню, как Эльгерт пытался донести до меня, что дорогая машина не делает меня лучшим человеком или игроком. Он был абсолютно прав. Играя в юношеской команде, я ездил на Ford Fiesta, но в 20 лет решил купить себе дорогую машину — Audi S5. Мне было очень стыдно водить такой автомобиль, и я понял, что это не моё, поэтому продал машину через несколько недель», — приводит слова Хёведеса Goal.com.
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