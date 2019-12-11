Татаев: контракт с «Младой» — отличный шанс зацепиться за клубы топ-чемпионатов

Защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев прокомментировал подписание с клубом контракта сроком на три года.
«Я очень рад новому витку моей европейской карьеры. Я благодарен моему прежнему клубу «Краснодар» за годы, проведённые в Академии и в «Краснодаре-2», а также за понимание и поддержку, проявленные в ходе текущих переговоров о выкупе моего трансфера. Но дверьми не хлопаю, возможно, ещё вернусь в клуб, который открыл мне окно в Европу.
Мечта любого футболиста — поиграть в Европе, ведь здесь ты всегда на виду у скаутов ведущих клубов топовых чемпионатов. Поэтому трёхлетний контракт с «Младой» — это отличная возможность зацепиться за клубы ведущих континентальных чемпионатов.
Отдельно хочу поблагодарить руководство «Млады» за долгосрочное соглашение, тренерский штаб клуба — за доверие, которое, я надеюсь, полностью оправдываю. Теперь всё зависит от меня и от того, как добросовестно я буду работать.
И в заключении хотел бы также поблагодарить тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым, ведь внимание со стороны сборной также сыграло важную роль в выкупе моего контракта у «Краснодара», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 декабря 2019
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