Жена Семака: Сергей был в шоке, когда сказала, что возьму темнокожего ребёнка

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о предстоящей поездке с мужем в Африку и намерении усыновить темнокожего ребёнка.

«Мы поедем с мужем, моей подругой Марией-Лоттой и режиссёром (фильма, который будет снимать Семак. – Прим… „Чемпионата“). Я всегда знала, что я окажусь в Африке – у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни. Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребёнок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую». Так же как я чувствовала, что у меня будет приёмный ребёнок – у меня с детства в этом не было никаких сомнений.

Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски». Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое». Не без искушений в благих делах, поэтому я верю, что эта поездка перевернёт нашу жизнь», — цитирует Семак «Спорт Бизнес Online».