Петров — лучший игрок «Краснодара» в ноябре
По итогам голосования болельщиков лучшим футболистом ноября в составе «Краснодара» был признан защитник Сергей Петров, сообщается на официальном сайте команды.
По итогам голосования среди поклонников краснодарского клуба Петров набрал 24,78% голосов. Второе место занял голкипер Матвей Сафонов (24,14%), третье — нападающий Ари, набравший 15,72%. Петров проявил себя в матче с тульским «Арсеналом» (2:1). На счету защитника в этом матче один гол и одна результативная передача. Петров впервые победил в ежемесячном опросе болельщиков.
«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит» (45).
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