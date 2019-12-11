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Комитет РФС по этике подвергнет слова Гинера экспертной оценке 13 декабря

Комитет РФС по этике подвергнет слова Гинера экспертной оценке 13 декабря
Футбол / РПЛ 0

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семён Андреев сообщил, что руководство РФС призвало проанализировать слова президента ЦСКА Евгения Гинера в отношении работы арбитров в чемпионате России.

«Сегодня в комитет по этике поступило обращение руководства Российского футбольного союза – подвергнуть экспертной оценке последние высказывания Евгения Гинера. Заседание комитета запланировано на 13 декабря, пятницу, 12:00. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС», — предоставила слова Андреева пресс-служба РФС.

Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ
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