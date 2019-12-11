Комитет РФС по этике подвергнет слова Гинера экспертной оценке 13 декабря

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семён Андреев сообщил, что руководство РФС призвало проанализировать слова президента ЦСКА Евгения Гинера в отношении работы арбитров в чемпионате России.
«Сегодня в комитет по этике поступило обращение руководства Российского футбольного союза – подвергнуть экспертной оценке последние высказывания Евгения Гинера. Заседание комитета запланировано на 13 декабря, пятницу, 12:00. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС», — предоставила слова Андреева пресс-служба РФС.
Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.
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