Гендиректор «Зенита»: если в РПЛ нет конкуренции, на уровне клубов Европы трудно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что из-за отсутствия конкуренции в чемпионате страны команде трудно успешно выступать в Европе.
«Связан ли не вылет из еврокубков «Зенита» с тем, что в РПЛ у команды в нынешнем сезоне мало конкуренции и большой отрыв от соперников? Скажу банальность, но конкуренция – главный фактор роста и командного и индивидуального мастерства. Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно. Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв «Зенита», стал более интересным по игре.
Мы не попали в плей-офф, хотя набрали семь очков. Это единственная такая группа в Лиге чемпионов. Раньше и с шестью проходили ведь. Это ещё одно подтверждение того, что группа была ровной. Сейчас главное – спокойно проанализировать результаты этой европейской кампании. У нас остаются два турнира – Кубок России и РПЛ. Давно у нас никто не выигрывал два турнира в одном сезоне – «Зенит» ставит задачу победить и там и там», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 11 декабря 2019
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