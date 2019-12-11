Помазун: на ЦСКА настраиваются в ЛЕ как на команду, которая победила «Реал»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом». Встреча состоится завтра, 12 декабря, в Барселоне.

«Буду я играть или нет — не знаю. Завтра узнаем, кто будет играть. Мы приехали побеждать, для нас важен престиж клуба. Болельщики приехали нас поддерживать, им будет приятно, если мы закончим год победой. С каждым годом прибавляю в тренировках. Мастерство приходит во время игры. Чем больше буду играть, тем больше опыта будет. На нас настраиваются в Лиге Европы как на команду, которая победила «Реал», поэтому играть сложнее. Наши соперники знают, что мы сильные. Дебют на пресс-конференции для меня волнительнее, чем дебют в Лиге чемпионов», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.