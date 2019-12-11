Гончаренко: хотим повторить наш последний матч прошлого года с «Реалом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом». Встреча состоится завтра, 12 декабря, в Барселоне.
«У нас команда, которая выходит на тренировку, чтобы играть в удовольствие. У нас нет усталости, нет отпускного настроения, все настроены хорошо. Все хотят играть, завтра будут те, кто расстроится, что не попадут в стартовый состав. Эксперименты? Какие-то изменения будут, но они не будут глобальными. Потому что легче играть с теми сочетаниями, которые есть. Хотим завтра выиграть, рейтинговые очки важны. Мы хорошо помним наш последний матч прошлого года (ЦСКА в гостях разгромил „Реал“ со счётом 3:0. — Прим. „Чемпионата“) и какое настроение было тогда. Хотим повторить.
Мы взяли с собой 19 игроков, потому что заявка ограничена. Что касается того, останется Сантос в команде или нет, то вы скоро узнаете. Кто-то придёт, кто-то уйдёт, но давайте дождёмся официальной информации. Наша цель — завтрашняя игра, а не обсуждение трансферных слухов.
Мы уже много раз убеждались, что у испанских команд нет большой разницы между их первым и вторым составами. На поле выйдут квалифицированные и обученные футболисты, которые хорошо ведут единоборства. Лёгкого матча не ожидаем. Нравится настрой моей команды и того же Ильи Помазуна. Нам хочется самим хорошо сыграть вне зависимости от того, как сыграет соперник», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 11 декабря 2019
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