«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Атлетико» принимал «Локомотив». Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В конце первого тайма главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Тимофею Барабошкину, после чего «железнодорожники» остались в меньшинстве. На 73-й минуте пенальти, назначенный в ворота «Локомотива», успешно реализовал хавбек «Атлетико» Игнасио Наварро. Через 7 минут форвард Марк Уренья упрочил преимущество мадридской команды в счёте. На 88-й минуте полузащитник «Атлетико» Альберто Мальдонадо довёл счёт до разгромного.



«Атлетико» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА со второго места в группе D. Московский «Локомотив» (4) занял последнее, четвёртое место и завершил выступление в турнире.