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«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА

«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Атлетико» принимал «Локомотив». Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В конце первого тайма главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Тимофею Барабошкину, после чего «железнодорожники» остались в меньшинстве. На 73-й минуте пенальти, назначенный в ворота «Локомотива», успешно реализовал хавбек «Атлетико» Игнасио Наварро. Через 7 минут форвард Марк Уренья упрочил преимущество мадридской команды в счёте. На 88-й минуте полузащитник «Атлетико» Альберто Мальдонадо довёл счёт до разгромного.

«Атлетико» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА со второго места в группе D. Московский «Локомотив» (4) занял последнее, четвёртое место и завершил выступление в турнире.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 6-й тур
11 декабря 2019, среда. 18:00 МСК
Атлетико М U19
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Локомотив М U19
Москва, Россия
1:0 Navarro – 73' (пен)   2:0 Tenas Ureña – 80'   3:0 Maldonado – 88'
Удаления: нет / Барабошкин – 45+1'
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