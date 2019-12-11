«Динамо» З — «Манчестер Сити»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 декабря, на стадионе «Максимир» в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.



«Динамо» (Загреб): Ливакович, Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже, Гояк, Моро, Ольмо, Кондзер, Петкович, Оршич.



«Манчестер Сити»: Браво, Канселу, Отаменди, Гарсия, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Фоден, Б. Силва, Жезус.

«Манчестер Сити» набрал 11 очков в 5 матчах и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе С. Загребское «Динамо» (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе С Лиги чемпионов являются донецкий «Шахтёр» (6) и «Аталанта» (4).