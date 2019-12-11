«Краснодар» с восьмичасовым опозданием вылетел на матч с «Хетафе»

«Краснодар» вылетел на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе» с восьмичасовым опозданием, сообщает «твиттер» клуба.

«Несмотря на трудный день, ребята всё-таки сохранили позитив. Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».

«Быки» не смогли отправиться вовремя в Испанию из-за непогоды. По этой причине команда была вынуждена провести тренировку на своей базе.

Матч между «Хетафе» и «Краснодаром» состоится в четверг, 12 декабря, в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:55 мск. В турнирной таблице группы «Краснодар», набрав в 5 матчах 9 очков, занимает 3-е место. «Хетафе» находится на 2-м месте и опережает «быков» за счёт победы в первом матче между командами со счётом 2:1.