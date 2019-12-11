Гаттузо: Анчелотти мне как отец. Он выиграл всё, а мне ещё многое надо доказать

Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о дальнейших планах команды. Напомним, ранее пост наставника неаполитанцев покинул итальянский специалист Карло Анчелотти.



«Анчелотти мне как отец, все эти годы он был рядом со мной и помогал мне в любых ситуациях. Он выиграл всё, а мне ещё многое предстоит доказать. Сейчас нам нужно набирать очки и занять хорошую позицию в чемпионате Италии, чтобы попасть в Лигу чемпионов. У этой команды большой потенциал», — приводит слова Гаттузо пресс-служба «Наполи».



«Наполи», имея в активе 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.

«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо