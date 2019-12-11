РФС: по ключевым эпизодам матча «Зенит» — «Спартак» Мешков принял верные решения

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Спартака» по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«В понедельник, 9 декабря, экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение ФК „Спартак“ по итогам матча Российской Премьер-Лиги ФК „Зенит“ — ФК „Спартак“ и определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.
В частности, судья правильно засчитал гол в ворота ФК «Спартак» и обоснованно продолжил игру на 47-й минуте, когда в штрафной ФК «Зенит» после борьбы с защитником за выбор позиции упал Айртон Лукас.
C помощью камеры системы VAR установлено, что игрок ФК «Зенит» № 44 Ракицкий не сыграл рукой в мяч в эпизоде на 75-й минуте. Мяч после контакта с бедром защитника продолжил движение в направлении руки, но касания не было.
Также комиссия установила, что у арбитра этого матча были и непоследовательные решения: он не вынес несколько предупреждений игрокам обеих команд, что повлияло на его оценку за данный матч.
ЭСК рекомендовала Судейскому комитету РФС использовать некоторые эпизоды матча ФК «Зенит» — ФК «Спартак» на весенних сборах судей всех лиг в качестве обучающих материалов с целью формирования единой интерпретации Правил игры и анализа причин этих ошибок. Кроме того, оценка за данный матч В. Мешкова будет учтена при формировании листа назначений в весенней части сезона-2019/20", — сказано в сообщении на официальном сайте РФС.
- 11 декабря 2019
-
21:58
-
21:55
-
21:42
-
21:35
-
21:22
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:50
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:13
-
20:06
-
20:00
-
19:49
-
19:47
-
19:40
-
19:32
-
19:32
-
19:20
-
19:16
-
19:06
-
18:55
-
18:47
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:02
-
18:01
-
17:44
-
17:29
-
17:26