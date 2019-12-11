Браво пропустил 2 мяча в текущем розыгрыше ЛЧ при 2 ударах в створ его ворот

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво пропустил два мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов при двух ударах в створ его ворот, сообщает Squawka в своём «твиттере».

Первый мяч 36-летний вратарь пропустил в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ с «Аталантой». Чилиец сыграл 35 минут и пропустил после единственного удара в створ ворот «горожан» за время, когда он находился на поле. Второй мяч был забит в его ворота в матче 6-го тура с загребским «Динамо», который в эти минуты проходит в столице Хорватии. Удар Даниэля Ольмо, который оказался результативным, был первым в створ ворот гостей во встрече.

Всего в текущем сезоне Браво принял участие в 6 матчах в составе «Манчестер Сити» и пропустил 7 мячей.