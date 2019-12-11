«Атлетико» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и московского «Локомотива» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Атлетико»: Облак, Томас, Коке, Фелиш, Сауль, Мората, Корреа, Ренан Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.
«Локомотив»: Коченков, Идову, Хёведес, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Мурило, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.
«Атлетико» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 2-е место в группе D. «Локомотив» (3) — на 4-м месте. «Железнодорожники» уже потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной 2020 года. Соперниками команд по группе Лиги чемпионов являются «Ювентус» (13) и «Байер» (6).
- 11 декабря 2019
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