«Атлетико» — «Локомотив»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы мадридского «Атлетико» и московского «Локомотива» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Атлетико»: Облак, Томас, Коке, Фелиш, Сауль, Мората, Корреа, Ренан Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.

«Локомотив»: Коченков, Идову, Хёведес, Крыховяк, Чорлука, Жемалетдинов, Эдер, Мурило, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

«Атлетико» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 2-е место в группе D. «Локомотив» (3) — на 4-м месте. «Железнодорожники» уже потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной 2020 года. Соперниками команд по группе Лиги чемпионов являются «Ювентус» (13) и «Байер» (6).