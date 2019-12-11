«Бавария» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 декабря, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Бавария»: Нойер, Павар, Алькантара, Мартинес, Коутиньо, Перишич, Боатенг, Дэвис, Гнабри, Коман, Киммих.



«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Уолкер-Питерс, Фойт, Алдервейрелд, Роуз, Сессеньон, Дайер, Сиссоко, Ло Чельсо, Моура, Эриксен.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки, его ассистентами выступят Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный судья — Массимилиано Иррати.



«Бавария» и «Тоттенхэм» уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Мюнхенцы займут первое место — в их активе 15 очков в 5 турах, лондонский клуб набрал 10 очков.