«Бавария» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 декабря, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Бавария»: Нойер, Павар, Алькантара, Мартинес, Коутиньо, Перишич, Боатенг, Дэвис, Гнабри, Коман, Киммих.
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Уолкер-Питерс, Фойт, Алдервейрелд, Роуз, Сессеньон, Дайер, Сиссоко, Ло Чельсо, Моура, Эриксен.
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки, его ассистентами выступят Филиппо Мели и Джорджо Перетти. Резервный судья — Массимилиано Иррати.
«Бавария» и «Тоттенхэм» уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Мюнхенцы займут первое место — в их активе 15 очков в 5 турах, лондонский клуб набрал 10 очков.
- 11 декабря 2019
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