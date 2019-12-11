«Байер» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Байера» и туринского «Ювентуса» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 декабря, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Байер»: Градецки, Л. Бендер, Драгович, С. Бендер, Синкгравен, Беллараби, Демирбай, Арангис, Диаби, Хавертц, Аларио.
«Ювентус»: Буффон, Данилл, Демирал, Ругани, Де Шильо, Куадрадо, Пьянич, Рабьо, Бернардески, Роналду, Игуаин.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном, его ассистентами выступят Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный судья — Карим Абед.
Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:0. «Ювентус», набрав в 5 турах 13 очков, уже завоевал путёвку в весеннюю стадию Лиги чемпионов. «Байер» сможет пройти дальше только в случае, если он одержит победу, а мадридский «Атлетико» в матче с «Локомотивом» потеряет очки.
- 11 декабря 2019
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