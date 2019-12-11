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УЕФА попросил игроков «Локомотива» надеть белые шорты на матч с «Атлетико»

УЕФА попросил игроков «Локомотива» надеть белые шорты на матч с «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА попросил игроков «Локомотива» надеть белые шорты на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Просьба организации была обоснована необходимостью соблюдения цветового контраста на поле, сообщили в пресс-службе «железнодорожников» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Напомним, игроки московского клуба вышли на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде в домашней форме зелёного цвета. Однако футболисты надели не зелёные шорты из домашнего комплекта, а белые.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои, его ассистенты — Дьёрдь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.

«Атлетико» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Ювентус» и «Байер».

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