УЕФА попросил игроков «Локомотива» надеть белые шорты на матч с «Атлетико»

УЕФА попросил игроков «Локомотива» надеть белые шорты на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Просьба организации была обоснована необходимостью соблюдения цветового контраста на поле, сообщили в пресс-службе «железнодорожников» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Напомним, игроки московского клуба вышли на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде в домашней форме зелёного цвета. Однако футболисты надели не зелёные шорты из домашнего комплекта, а белые.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои, его ассистенты — Дьёрдь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.



«Атлетико» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Ювентус» и «Байер».