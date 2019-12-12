«Аталанта» стала 9-й командой из Италии, преодолевшей стадию группового этапа ЛЧ

«Аталанта» стала 9-й итальянской командой, которая смогла преодолеть стадию группового этапа Лиги чемпионов за всю историю турнира.

Ранее это достижение покорилось «Милану», «Интеру», «Ювентусу», «Фиорентине», «Лацио», «Роме», «Сампдории» и «Наполи».

Напомним, из итальянских команд в 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20 вышли «Ювентус», «Наполи» и «Аталанта». «Интер» весной будет выступать в Лиге Европы. «Ювентус» досрочно занял 1-е место в группе D, где также выступали «Атлетико», «Байер» и «Локомотив». «Наполи» занял 2-е место в квартете E вместе с «Ливерпулем», «Ред Булл Зальцбург» и «Генком». «Аталанта» стала 2-й в группе C, где её соперниками были «Манчестер Сити», «Шахтёр» и загребское «Динамо». «Интер» занял 3-е место в квартете F, пропустив вперёд «Барселону» и дортмундскую «Боруссию» и опередив «Славию».