Р. Сессеньон — самый молодой автор гола «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Тоттенхэм Хотспур». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. К перерыву хозяева ведут в счёте — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 20-й минуте встречи гол за «Тоттенхэм» забил полузащитник Райан Сессеньон. Он сделал это в возрасте 19 лет 207 дней. Таким образом, хавбек стал самым молодым автором гола «шпор» в Лиге чемпионов. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли, забившему гол на турнире в возрасте 20 лет 240 дней. Третью строчку в списке занимает бывший игрок лондонской команды Гарет Бэйл, ныне выступающий за «Реал». Он стал автором гола в Лиге чемпионов в возрасте 21 года 75 дней.
Голы в составе мюнхенского клуба на счету Кингсли Комана и Томаса Мюллера.
- 12 декабря 2019
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:51
-
00:29
-
00:28
-
00:13
-
00:02
- 11 декабря 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
22:51
-
22:48
-
22:37
-
22:13
-
22:05
-
21:58
-
21:55
-
21:42
-
21:35
-
21:22
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:50
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:13
-
20:06