Р. Сессеньон — самый молодой автор гола «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Тоттенхэм Хотспур». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. К перерыву хозяева ведут в счёте — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 20-й минуте встречи гол за «Тоттенхэм» забил полузащитник Райан Сессеньон. Он сделал это в возрасте 19 лет 207 дней. Таким образом, хавбек стал самым молодым автором гола «шпор» в Лиге чемпионов. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли, забившему гол на турнире в возрасте 20 лет 240 дней. Третью строчку в списке занимает бывший игрок лондонской команды Гарет Бэйл, ныне выступающий за «Реал». Он стал автором гола в Лиге чемпионов в возрасте 21 года 75 дней.

Голы в составе мюнхенского клуба на счету Кингсли Комана и Томаса Мюллера.