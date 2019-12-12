Чорлука получил травму в матче ЛЧ с «Атлетико» и покинул поле на носилках

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимает «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. К 73-й минуте хозяева ведут в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму после удара нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа. Хорватский защитник не смог продолжить игру и покинул поле на носилках. Вместо Чорлуки на поле на 69-й минуте вышел защитник «железнодорожников» Станислав Магкеев.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кошшои, его ассистенты — Дьёрдь Ринг и Венцель Тот. Резервный рефери — Томаш Богнар.
«Атлетико» набрал 7 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе в Лиге чемпионов являются «Ювентус» и «Байер».
- 12 декабря 2019
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:51
-
00:29
-
00:28
-
00:13
-
00:02
- 11 декабря 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
22:51
-
22:48
-
22:37
-
22:13
-
22:05
-
21:58
-
21:55
-
21:42
-
21:35
-
21:22
-
21:14
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:50
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:13
-
20:06