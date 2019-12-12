«Реал» обыграл «Брюгге», «ПСЖ» разгромил «Галатасарай» в матчах 6-го тура ЛЧ

В матчах заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях обыграл «Брюгге» со счётом 3:1, а «Пари Сен-Жермен» на своём поле разгромил «Галатасарай» — 5:0.

Победу мадридскому клубу принесли результативные удары Родриго, Винисиуса Жуниора и Луки Модрича. У хозяев гол на счету Ханса Ванакена.

В параллельном матче «Пари Сен-Жермен» забил четыре безответных мяча в ворота «Галатасарая». В составе парижан забитыми мячами отметились Мауро Икарди, Пабло Сарабия, Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Неймар и Мбаппе также отдали по 2 результативные передачи.

В следующий раунд Лиги чемпионов вышли «Пари Сен-Жермен» (16 очков) и «Реал» (11). В Лиге Европы будет выступать «Брюгге» (3). «Галатасарай» (2) завершил выступление в еврокубках.