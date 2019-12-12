«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче заключительного тура Лиги чемпионов

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 0:2.
Уже на 1-й минуте хозяева получили отличную возможность открыть счёт, когда Антон Коченков сфолил в своей штрафной на Жоау Фелише. Однако Киран Триппьер не смог переиграть голкипера «железнодорожников» ударом с 11-метровой отметки. Через 16 минут хозяева заработали право ещё на один пенальти за игру рукой Рифатом Жемалетдиновым. Фелиш пробил уверенно и открыл счёт. На 54-й минуте точку в матче поставил защитник «матрасников» Аугусто Фелипе. Результативная передача на счету Коке.
«Локомотив» (3 очка) занял последнее, 4-е место в группе D. «Ювентус» (16 очков) стал 1-м, «Атлетико» (10) — 2-м, «Байер» (6) — 3-м.
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