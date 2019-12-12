Сёмин: место «Локомотива» в таблице определено справедливо

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги гостевой встречи группового этапа 6-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

«Выводы делать рано — нужно всё проанализировать. Не сразу после матча, а спустя какое-то время. Мы на своём месте в турнирной таблице — оно было определено справедливо.

Квирквелия сыграл неплохой матч. С «Атлетико» играть с большими зонами и пространством очень сложно, поэтому мы решили выйти в пять защитников. Второй момент — мы использовали весь наш внутренний резерв, поэтому вышел Соломон. У Чорлуки повреждение голеностопа.

Что могу сказать по поводу предложения Аршавина о возвращении системы «весна-осень»? Андрей сам играл в футбол, и делал это хорошо. Он прекрасно знает наш чемпионат и имеет право на свое мнение. Правильно это или неправильно — оно есть, и к нему нужно прислушаться», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.