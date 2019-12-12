Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов. Информация появилась на официальном сайте УЕФА.
На звание лучшего игрока недели в ЛЧ претендуют исключительно нападающие, среди которых Неймар («ПСЖ»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Аркадиуш Милик («Наполи»).
Неймар поучаствовал в разгроме «Галатасарая» (5:0), записав на свой счёт забитый мяч.
Фелиш открыл счёт, реализовав пенальти, в игре с «Локомотивом» (2:0).
Благодаря трём голам Жезуса «Манчестер Сити» разгромил загребское «Динамо» (4:1).
Милик оформил хет-трик в игре «Генком» (4:0).
Проголосовать за лучшего игрока заключительной игровой недели группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.
Левандовски — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
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