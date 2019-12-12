Месси поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании.
«Я ожидаю очень сильный «Реал». Они сейчас в хорошей форме. Это особые матчи, независимо от того, в каком состоянии находятся команды. Сейчас и «Барселона», и «Реал» в хорошей форме», — приводит слова Месси Marca.
Перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится 18 декабря и пройдёт на стадионе «Камп Ноу». Изначально «класико» был назначен на 26 октября, однако его перенесли из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
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