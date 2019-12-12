Неймар отдал Кавани право пробить пенальти в матче Лиги чемпионов
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» разгромил «Галатасарай» со счётом 5:0.
На 82-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота турецкого клуба. Изначально мяч в руки взял Неймар, но потом принял решение отдать право на удар партнёру по команде форварду Эдинсону Кавани, который и реализовал пенальти.
Напомним, в сентябре 2017 года между Неймаром и Кавани произошёл конфликт на футбольном поле. Во время игры с «Лионом» Неймар отобрал у Кавани право пробить штрафной. В ответ уругваец не дал бразильцу пробить пенальти. С этого момента и пошли разговоры о возможном уходе Неймара из «ПСЖ».
«ПСЖ» занял первое место в группе A, набрав 16 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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