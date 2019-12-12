Коченков: я привёз пенальти в ворота «Локомотива», но исправил ошибку

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 0:2.

На 1-й минуте голкипер Антон Коченков сфолил в своей штрафной на Жоау Фелише. Однако Киран Триппьер не смог переиграть вратаря «железнодорожников» ударом с 11-метровой отметки.

«Я «привёз» первый пенальти в наши ворота, но смог исправить эту ошибку, отбив мяч. Во втором случае я до последнего ждал и старался угадать, куда будет бить Фелиш, но в этот раз у меня не вышло, — сказал Коченков в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» (3 очка) занял последнее, 4-е место в группе D. «Ювентус» (16 очков) стал 1-м, «Атлетико» (10) — 2-м, «Байер» (6) — 3-м.