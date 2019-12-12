Модрич: «Реал» правильно начал эту важную неделю

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подвёл итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:1).

«Мы правильно начали эту важную неделю. Впереди матчи с «Валенсией», «Барселоной» и «Атлетиком». Было важно подойти к этим матчам с ощущением хорошо выполненной работы в этом турнире», — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

В группе А мадридский «Реал» занял второе место, набрав 11 очков в 6 матчах. Возглавил группу «ПСЖ», имея в активе 16 очков. Следующий матч испанская проведёт с «Валенсией» в гостях. Встреча состоится в воскресенье, 15 декабря. В национальном чемпионате Испании мадридский «Реал» занимает второе место, набрав 34 очка в 15 турах, столько же очков и у «Барселоны».