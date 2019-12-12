Гвардиола: «Динамо» не смогло выставить на нас оптимальный состав
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных в матче с загребским «Динамо» (4:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«В первом тайме игра нам не давалась. Но в целом мы провели 75 минут очень хорошо и добились прекрасного результата.
Да, мы обеспечили себе первое место ещё до приезда в Хорватию, но всё равно бились за честь и свой клуб. Многие ребята получили бесценный опыт. У нас серьёзные кадровые проблемы, но и «Динамо» не смогло выставить оптимальный состав. В общем, хорошая победа, которая, надеюсь, поможет нам в будущем», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Манчестер Сити» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов вместе с итальянской «Аталантой».
Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить загребское «Динамо» в матче ЛЧ
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