Главный тренер «Шахтёра»: первый гол «Аталанты» убил всю игру

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Мануэль Каштру прокомментировал домашнее поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:3).

«Первый гол «Аталанты» убил всю игру. В наших действиях сохранялся необходимый баланс вплоть до начала второго тайма, но затем соперник забил гол. Порой тебе просто необходимо везение, но у нас его сегодня не было. Мы очень огорчены. Результат очень болезненный для нас.

В целом нельзя сказать, что «Шахтёр» доминировал на поле, создал много моментов и атаковал так, как мы обычно это делаем. «Аталанта» предложила нам такой прессинг, с которым мы обычно не сталкиваемся.

Всё было нормально до первого гола. Если бы не он, то всё могло сложиться иначе и мы имели бы реальный шанс выйти из группы. Но современный футбол именно таков. Мы должны с достоинством принять вылет из Лиги чемпионов», — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.

Заняв третье место в группе С и набрав 6 очков в 6 матчах, украинская команда продолжит выступление в еврокубках в Лиги Европы.