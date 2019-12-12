Главный тренер «Шахтёра»: первый гол «Аталанты» убил всю игру

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Мануэль Каштру прокомментировал домашнее поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:3).
«Первый гол «Аталанты» убил всю игру. В наших действиях сохранялся необходимый баланс вплоть до начала второго тайма, но затем соперник забил гол. Порой тебе просто необходимо везение, но у нас его сегодня не было. Мы очень огорчены. Результат очень болезненный для нас.
В целом нельзя сказать, что «Шахтёр» доминировал на поле, создал много моментов и атаковал так, как мы обычно это делаем. «Аталанта» предложила нам такой прессинг, с которым мы обычно не сталкиваемся.
Всё было нормально до первого гола. Если бы не он, то всё могло сложиться иначе и мы имели бы реальный шанс выйти из группы. Но современный футбол именно таков. Мы должны с достоинством принять вылет из Лиги чемпионов», — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.
Заняв третье место в группе С и набрав 6 очков в 6 матчах, украинская команда продолжит выступление в еврокубках в Лиги Европы.
- 12 декабря 2019
-
09:56
-
09:50
-
09:36
-
09:27
-
09:27
-
09:07
-
09:00
-
07:57
-
07:27
-
07:15
-
04:40
-
03:36
-
03:18
-
03:03
-
02:29
-
02:11
-
02:02
-
01:39
-
01:19
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:51
-
00:51
-
00:29
-
00:28
-
00:13
-
00:02
- 11 декабря 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
22:51
-
22:48