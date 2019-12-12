Уткин: говорил ещё в сентябре, что «Зенит» и «Локомотив» будут четвёртыми

Известный блогер Василий Уткин подвёл итоги выступления российских клубов в Лиге чемпионов в этом сезоне.
«Я говорил ещё в сентябре, когда была жеребьёвка, что оба российских клуба, скорее всего, будут четвёртыми, я настаивал на этом категорически. Возможно, один клуб бы зацепился за третье место, но в результате получилось то, что получилось.
Всё мир мы думаем удивить, стадионы строим и хотим поразить этим остальных. А футбол в Твери тем временем умер. Посмотрите по сторонам. Вы празднуете в декабре чемпионство, но посмотрите, чего оно стоило. Европейский футбол — это гарантированно развивающийся процесс. Быстро или медленно, но он развивается. Но каждый год мы убеждаемся, что это развитие всё дальше и дальше от нас. В августе мы считали очки между Россией и Португалией? Вам всё ещё хочется этим заниматься? Разве не видно, где находятся эти страны по декабрьскому матчу между «Зенитом» и «Бенфикой» или даже матчу в августе между «Краснодаром» и «Порту»? Португалия идёт выше, а Россия идёт вниз», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
- 12 декабря 2019
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