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Флик: мы заслуженно обыграли «Тоттенхэм». Омрачает победу лишь травма Комана

Флик: мы заслуженно обыграли «Тоттенхэм». Омрачает победу лишь травма Комана
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Тоттенхэмом» (3:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я доволен тем, как мы играли. Мы стремились сломить соперника, создавали моменты, которые не реализовывали, но всё равно победили 3:1. Заслуженно.

Альфонсо Дэвис провёл семь матчей подряд. Я им доволен. Он важен для нашей игры в защите из-за своей скорости – она помогает нам устранять недочёты.

Травма Комана, очевидно, омрачает победу. Пока мы не знаем, насколько всё серьёзно, – он проходит медицинские тесты», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Бавария» и «Тоттенхэм» пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов уже по итогам пяти туров группового этапа.

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