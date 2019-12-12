Флик: мы заслуженно обыграли «Тоттенхэм». Омрачает победу лишь травма Комана

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Тоттенхэмом» (3:1) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Я доволен тем, как мы играли. Мы стремились сломить соперника, создавали моменты, которые не реализовывали, но всё равно победили 3:1. Заслуженно.



Альфонсо Дэвис провёл семь матчей подряд. Я им доволен. Он важен для нашей игры в защите из-за своей скорости – она помогает нам устранять недочёты.



Травма Комана, очевидно, омрачает победу. Пока мы не знаем, насколько всё серьёзно, – он проходит медицинские тесты», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.



Напомним, «Бавария» и «Тоттенхэм» пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов уже по итогам пяти туров группового этапа.

«Бавария» обыграла «Тоттенхэм» в матче ЛЧ, «Олимпиакос» одолел «Црвену Звезду»