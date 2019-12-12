Обновлён рекорд Лиги чемпионов по количеству голов на групповой стадии
Завершились матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Команды в сумме забили 308 голов, это новый рекорд турнира. Предыдущий лучший результат турнира был установлен в сезоне-2017/18 — 306 забитых мячей.
Наибольшее количество голов отправила в ворота соперников мюнхенская «Бавария» — 24. Форвард немецкой команды Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром группового этапа — 10 забитых мячей. «Бавария» также стала первой немецкой командой, которой удалось добыть шесть побед в шести матчах своего квартета.
Наибольшее количество голов команды забили в промежутке с 76-й по 90-ю минуту матча – 62 гола, с 61-й по 75-ю минуту был забит 51 мяч.
Жеребьёвка стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится в ближайший понедельник, 16 декабря.
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- 12 декабря 2019
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