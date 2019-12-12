Магнуссон: нам нет оправданий. Должны обыграть «Эспаньол» ради болельщиков

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от заключительного матча групповой стадии Лиги Европы. Сегодня, 12 декабря, московский клуб сыграет в гостях с «Эспаньолом».



«Конечно, мы хотим выиграть. У нас осталась всего одна игра, мы ещё ни разу не победили в этой Лиге Европы. Должны взять верх над «Эспаньолом для наших болельщиков.



Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в ЛЕ и должны принять это с полной ответственностью. Нам следует собраться и продолжать работать, чтобы завоевать три очка. Поэтому даже победа в последнем туре важна для нас», — цитируют Магнуссона «Известия».



Напомним, ЦСКА не имеет шансов покинуть четвёртое место в турнирной таблице своей группы — в пяти матчах «армейцы» набрали два очка.

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