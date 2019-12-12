Аршавин: «Локомотив» приехал в Мадрид отстоять и как можно меньше пропустить

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат заключительного матча московского «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов. Со счётом 0:2 подопечные Юрия Сёмина уступили мадридскому «Атлетико».
«Локомотив» просто приехал доиграть этот групповой этап. Отстоять и как можно меньше пропустить. В любом случае хочется себя проявить в игре с «Атлетико, и тут неважно, отпуск у тебя или нет. С другой стороны, сложно, ведь нет мотивации, так как всё проиграно», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Для «Локомотива» матч не имел никакой турнирной значимости — российская команда потеряла шансы на еврокубковую весну уже по итогам пяти туров группового этапа ЛЧ. «Атлетико» же была необходима победа в матче для выхода в плей-офф соревнований.
- 12 декабря 2019
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