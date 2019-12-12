Четвёртый игрок «Авангарда» покинул клуб из-за потолка зарплат
Как стало известно «Чемпионату», защитник Аслан Дашаев покинул курский «Авангард». Он стал четвёртым футболистом, разорвавшим контракт с клубом из-за введения так называемого потолка зарплат и сокращения финансирования. До этого «Авангард» покинули лучший бомбардир команды Роман Минаев, нападающий Артём Федчук и полузащитник Илья Кубышкин.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 30-летний Дашаев принял участие в 19 матчах команды.
«Авангард» набрал 27 очков в 25 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета курский клуб отделяет два очка. Следующий матч подопечные Мурата Искакова проведут с одним из лидеров чемпионата «Торпедо». Встреча состоится 9 марта 2020 года.
Экс-хавбек «Авангарда» — об уходе игроков из клуба: думаю, не последние потери
- 12 декабря 2019
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