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Четвёртый игрок «Авангарда» покинул клуб из-за потолка зарплат

Четвёртый игрок «Авангарда» покинул клуб из-за потолка зарплат
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник Аслан Дашаев покинул курский «Авангард». Он стал четвёртым футболистом, разорвавшим контракт с клубом из-за введения так называемого потолка зарплат и сокращения финансирования. До этого «Авангард» покинули лучший бомбардир команды Роман Минаев, нападающий Артём Федчук и полузащитник Илья Кубышкин.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 30-летний Дашаев принял участие в 19 матчах команды.

«Авангард» набрал 27 очков в 25 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета курский клуб отделяет два очка. Следующий матч подопечные Мурата Искакова проведут с одним из лидеров чемпионата «Торпедо». Встреча состоится 9 марта 2020 года.

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