Сарри: Роналду — превыше всего, это очевидно

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу команды над «Байером» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Роналду — превыше всего, это очевидно. Мы говорим о футболисте, который пять раз выигрывал «Золотой мяч». Но ты не можешь побеждать в каждом матче лишь только потому, что у тебя есть Роналду. Возможно, у других команд нет такого футболиста, но вокруг хватает очень сильных команд. Криштиану может помочь нам в ситуации, где между двумя командами идёт особенно напряжённая борьба. Но мы должны готовить его, выводить на те кондиции, когда он может показывать свой лучший футбол», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
«Ювентус» занял первое место в группе D Лиги чемпионов, набрав 16 очков в 6 турах. Следующий матч подопечные Маурицио Сарри проведут с «Удинезе» в рамках чемпионата Италии. Встреча состоится 15 декабря.
- 12 декабря 2019
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