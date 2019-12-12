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Роналду не хочет встречаться с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Роналду не хочет встречаться с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему возможной встречи с мадридским «Реалом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В испанском гранде футболист провёл девять лет карьеры — с 2009 по 2018 год.

«Реал» — невероятная команда, но я бы предпочёл встретиться с ней позже. Финал? Если это возможно, то я бы согласился на это прямо сейчас», — цитирует 33-летнего португальца Sky Sport Italia.

Напомним, «Ювентус» завершил групповой этап Лиги чемпионов на первом месте в своём квартете. Среди возможных соперников туринцев: мадридский «Реал», «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Лион» и «Челси». Жеребьёвка 1/8 финала соревнований состоится 16 декабря.

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