Роналду не хочет встречаться с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему возможной встречи с мадридским «Реалом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В испанском гранде футболист провёл девять лет карьеры — с 2009 по 2018 год.



«Реал» — невероятная команда, но я бы предпочёл встретиться с ней позже. Финал? Если это возможно, то я бы согласился на это прямо сейчас», — цитирует 33-летнего португальца Sky Sport Italia.



Напомним, «Ювентус» завершил групповой этап Лиги чемпионов на первом месте в своём квартете. Среди возможных соперников туринцев: мадридский «Реал», «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия», «Лион» и «Челси». Жеребьёвка 1/8 финала соревнований состоится 16 декабря.

Роналду – о Лиге чемпионов: это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть