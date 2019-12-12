Хацкевич близок к тому, чтобы возглавить «Ротор»

Как стало известно «Чемпионату», новым наставником «Ротора» может стать Александр Хацкевич. Специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба. Стороны уже ведут диалог и близки к достижению соглашения.

Александр Хацкевич ранее работал с минским «Динамо», юношеской и национальной сборными Беларуси, «Витебском», а также в тренерском штабе сборной Украины.

Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки». Следующий матч в рамках чемпионата команда проведёт с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.