Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор болельщику «Зенита» Георгию Воеводину, который принял участие в драке болельщиков питерской команды с сотрудниками ОМОН в августе 2019 года. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, Воеводину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года.



Напомним, по данным следствия, вечером 3 августа Георгий, находясь на территории стадиона «Газпром Арена» во время матча «Зенит» — «Краснодар», действуя умышленно и из хулиганских побуждений, ударил сотрудника батальона ОМОН, нанеся своими действиями последнему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

Конфликт между болельщиками и сотрудниками правопорядка начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.

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