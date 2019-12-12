«Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Хаверца
«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Байера» Кая Хаверца. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.
«Ливерпуль» и «Барселона» также проявляют интерес к немцу, но именно клуб «Олд Траффорд» готов выложить за Хаверца требуемую сумму в размере € 90 млн. В клубе уверены, что их предложение настолько привлекательно для команды Бундеслиги, что руководству будет сложно отказаться.
«Манчестер Юнайтед» также претендует на полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена и хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона.
В этом сезоне Кай Хаверц принял участие в 11 матчах чемпионата Германии. 20-летний полузащитник забил два гола и отметился одной результативной передачей.
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Байера» Хаверца
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