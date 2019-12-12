Холанд встретился с представителями «Боруссии» Д и «РБ Лейпциг»

Норвежский нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Sky Sports.
19-летнего нападающего связывают с переходом во многие европейские клубы, и Холанд может покинуть австрийский клуб уже в январское трансферное окно. Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн видит в норвежце идеального партнёра к форварду команды Тимо Вернеру. Также дортмундская «Боруссия» претендует на игрока, учитывая травму нападающего Пако Алькасера.
Эрлинг Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года из «Мольде». Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей и 4 результативных передач. В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 6 встречах.
- 12 декабря 2019
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