«Когда вернулся домой и уже 10 дней без работы». Слуцкий выложил очередное видео

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своём «инстаграме» выложил шуточное видео на тему того, что специалист остался без работы.

Российский тренер опубликовал видео, на котором человек зимой ходит по большому полю, оставляя на нём следы, и не знает, чем себя занять. Слуцкий сопроводил пост следующей подписью: «Когда вернулся домой и уже 10 дней без работы».

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов. Российский специалист объявил об уходе из клуба после проигрыша в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Ранее Слуцкий работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России и «Халл Сити».