Отчим Кокорина: вдруг опять кто-нибудь даст указание и его не зарегистрируют?

Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов не знает, когда футболист сможет выйти на поле впервые после выхода из колонии.



«На какой срок мы хотим заключить новый контракт? Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это права.



Что касается выхода Александра на поле, то понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание и его не зарегистрируют?» — цитирует Логинова «Спорт день за днём».



Напомним, 28-летний футболист вышел из колонии 17 сентября. «Зенит» не успел зарегистрировать нападающего для участия в Российской Премьер-Лиге, поэтому он сможет участвовать в официальных матчах клуба не ранее 22 января 2020 года.

Директор «Зенита» — о зимних трансферах: больше всего ждём Кокорина и Малкома