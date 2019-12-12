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Чорлука — о травме: через две недели буду готов на сто процентов

Чорлука — о травме: через две недели буду готов на сто процентов
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Вердан Чорлука рассказал о сроках восстановления после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид (0:2). Хорват провёл на поле 69 минут, после чего была заменён на Станислава Магкеева.

«Спасибо всем за тёплые слова, через две недели я буду готов на сто процентов», — сообщил футболист в своём «инстаграме».

Напомним, после матча главный тренер московской команды Юрий Сёмин сообщил, что у Чорлуки повреждение голеностопа.

«Локомотив» завершил выступления в еврокубках, заняв четвёртое место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов. В шести матчах подопечные Сёмина набрали лишь три очка. «Ювентус» и «Атлетико» отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а леверкузенский «Байер» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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