Чорлука — о травме: через две недели буду готов на сто процентов

Защитник «Локомотива» Вердан Чорлука рассказал о сроках восстановления после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» Мадрид (0:2). Хорват провёл на поле 69 минут, после чего была заменён на Станислава Магкеева.
«Спасибо всем за тёплые слова, через две недели я буду готов на сто процентов», — сообщил футболист в своём «инстаграме».
Напомним, после матча главный тренер московской команды Юрий Сёмин сообщил, что у Чорлуки повреждение голеностопа.
«Локомотив» завершил выступления в еврокубках, заняв четвёртое место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов. В шести матчах подопечные Сёмина набрали лишь три очка. «Ювентус» и «Атлетико» отправились в 1/8 финала Лиги чемпионов, а леверкузенский «Байер» сыграет в плей-офф Лиги Европы.
- 12 декабря 2019
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