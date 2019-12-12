Гризманн: мне трудно разговаривать с людьми из-за своей застенчивости

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своей адаптации в каталонском клубе и объяснил, почему это может занять немного больше времени, чем ожидалось изначально.

«Я изучаю в команде новую роль, стараюсь ка можно лучше узнать своих товарищей по команде. Я не сразу понимал движения Суареса и Месси, но становлюсь лучше с каждым днём.

Я очень застенчивый человек. Мне трудно разговаривать с другими из-за своей застенчивости, но всё придет со временем. Обычно я не начинаю разговор первым.Но мы уже ужинали вместе с Суаресом и Месси. Думаю, что это повторится. То, что происходит за пределами поля, помогает нам в матчах», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Гризманн задумался об уходе из «Барселоны» из-за непростых отношений с Месси.

Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно за € 120 млн.