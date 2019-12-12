Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гризманн: мне трудно разговаривать с людьми из-за своей застенчивости

Гризманн: мне трудно разговаривать с людьми из-за своей застенчивости
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своей адаптации в каталонском клубе и объяснил, почему это может занять немного больше времени, чем ожидалось изначально.

«Я изучаю в команде новую роль, стараюсь ка можно лучше узнать своих товарищей по команде. Я не сразу понимал движения Суареса и Месси, но становлюсь лучше с каждым днём.

Я очень застенчивый человек. Мне трудно разговаривать с другими из-за своей застенчивости, но всё придет со временем. Обычно я не начинаю разговор первым.Но мы уже ужинали вместе с Суаресом и Месси. Думаю, что это повторится. То, что происходит за пределами поля, помогает нам в матчах», — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Гризманн задумался об уходе из «Барселоны» из-за непростых отношений с Месси.
Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» в летнее трансферное окно за € 120 млн.

Симеоне: история и статистика Гризманна говорят сами за себя
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019