Гаттузо намерен пригласить Кессье в «Наполи»
«Наполи» намерен приобрести полузащитника «Милана» Франка Кессье. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».
Как сообщает источник, главный тренер неаполитанского клуба Дженнаро Гаттузо лично заинтересован в полузащитнике. Ранее «Наполи» уже проявлял интерес к ивуарийцу. «Милан» будет согласен продать 22-летнего игрока, если получит соответствующее предложение, которое их устроит.
22-летний Франк Кессье перешёл в «Милан» летом 2017 года из «Аталанты» на правах аренды за € 8 млн. Через два года миланцы выкупили трансфер игрока за € 24 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах чемпионата Италии. Полузащитник забил 1 гол с пенальти и не отметился результативными передачами.
Мирабелли: если «Наполи» купит Кессье, это будет сделка века
- 12 декабря 2019
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